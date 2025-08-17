Sarri/Insigne…non è detta l’ultima parola

Se ne è parlato ed a quanto pare non è stato ancora messo il punto a questa possibilità. L’edizione romana di Repubblica parla così del possibile affare Insigne-Lazio: “Tra Lorenzo Insigne e la Lazio non è ancora finita. Almeno per il momento. L’attaccante napoletano, svincolato dopo la fine della sua avventura in Canada con il Toronto, vuole tornare ad essere “Il Magnifico”. Questo in Italia, e se possibile in biancoceleste, con Maurizio Sarri. Il classe ‘91 guarda dalle parti di Formello, ha ricevuto altre offerte, messe però in stand-by per vedere l’evolversi della situazione. Perché il desiderio numero uno è quello di tornare agli ordini del mister toscano. D’altronde è stato proprio il giocatore, di ritorno in Italia, ad aprire le porte alla possibilità biancoceleste. Insigne è un pupillo di Sarri, gli anni di Napoli sono stati i più redditizi sotto l’aspetto tecnico, il Comandante era riuscito a tirare fuori il meglio da lui. Sarri, in tutto ciò, potrebbe essere quel collante per poter arrivare a dama, avrebbe una garanzia sulla fascia sinistra insieme a Zaccagni”.

