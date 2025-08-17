Quale sarà l’impatto di De Bruyne? Lobotka: “Con lui in campo possiamo crescere, ma in tutti noi dev’esserci responsabilità!”

Stanislav Lobotka quest’anno potrà divertirsi con un alleato in più: Kevin De Bruyne. «Sappiamo quanto sia forte, quanto abbia vinto in carriera, quanti gol o assist abbia realizzato. Con lui sappiamo di poter fare un altro passo verso l’alto». Kdb, ma non solo: «Se passo palla a lui o a un altro, cambia poco. Certo con lui tutto è più semplice, lo sappiamo, ma ci sono tanti altri giocatori forti in rosa. L’importante sarà sempre trovare la soluzione giusta in ogni momento». I Fab Four, i quattro centrocampisti tutti assieme, è un’idea intrigante: «Il mister ne ha parlato, ma si gioca sempre in undici. Non è importante chi gioca, conta essere squadra, mostrare sempre il nostro stile di gioco e assumerci le nostre responsabilità. Solo così possiamo vincere».

Lobotka, al Napoli dal 2020, parla da leader in modo naturale: «Ma io non sono il tipo che sente di doverlo dimostrare nelle interviste o in conferenza. Come ho detto, ognuno di noi deve avvertire senso di responsabilità. Io preferisco mostrare la mia leadership in allenamento o durante le partite». Lascia parlare il pallone e il campo, Lobo. Che si emozionerà molto presto quando affronterà l’idolo Modric contro il Milan: «Anche alla sua età per me rimane sempre un modello, è un giocatore meraviglioso, sarà bello affrontarlo».

Fonte: Corriere dello Sport