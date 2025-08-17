CalcioNapoliNews

Nè Napoli nè Nottingham, Musah resta al Milan

By Gabriella Calabrese
0

Rumors, affari, trattative. Durante il mercato può succedere di tutto, lo si dice sempre. Giustamente. Il futuro di Yunus Musah, per esempio, sembrava essere lontano da Milano. Le indiscrezioni delle scorse settimane lo volevano prima al Napoli e poi al Nottingham Forest, il club inglese era pronto a mettere sul tavolo circa 30 milioni di euro, invece…Secondo Sky Sport la trattativa si è raffreddata: da un lato il Nottingham ha spostato le proprie attenzioni su Douglas Luiz della Juventus, dall’altro i rossoneri hanno espresso la volontà di trattenere il centrocampista.

