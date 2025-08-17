NewsCalcioMercato

Napoli, ritorno di fiamma per Zirkzee! L’olandese arriverebbe solo in un caso

By Riccardo Cerino
0

In casa Napoli si lavora agli ultimi colpi di mercato da mettere a disposizione di Antonio Conte. Stando a quanto riportato dal quotidiano Cronache di Napoli di quest’oggi, e ripreso dal portale TMW, la dirigenza azzurra vorrebbe regalare presto al mister salentino Juanlu e Diouf, in uscita da Siviglia e Lens. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per la chiusura di entrambe le operazioni.

Ma va monitorata anche la situazione relativa a Romelu Lukaku, infortunatosi nel corso dell’amichevole contro l’Olympiacos che ha chiuso il ritiro di Castel di Sangro. Big Rom ha accusato un problema alla coscia, che con ogni probabilità gli impedirà di essere in campo contro il Sassuolo fra sei giorni per la prima di campionato (saranno gli esami strumentali del caso a chiarire il tutto). C’è un altro nome che spicca nell’eventualità in cui il belga dovesse restare ai box a lungo: quello di Joshua Zirkzee, già sondato dal Napoli in passato ed ora in uscita dal Manchester United. Se ne capirà di più nelle prossime ore.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Interviste

Serie A, meno sei al via! L’analisi di Fabio Capello: “Il Napoli parte in…

News

Senza Lukaku, col Sassuolo occasione per Lucca: toccherà a lui guidare…

News

Napoli, per Zanoli si profila un duello fra Udinese e Bologna ma il terzino ha già…

News

Napoli, presto l’esito dell’infortunio di Lukaku: previsti accertamenti,…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.