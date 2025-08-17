Napoli, ritorno di fiamma per Zirkzee! L’olandese arriverebbe solo in un caso

In casa Napoli si lavora agli ultimi colpi di mercato da mettere a disposizione di Antonio Conte. Stando a quanto riportato dal quotidiano Cronache di Napoli di quest’oggi, e ripreso dal portale TMW, la dirigenza azzurra vorrebbe regalare presto al mister salentino Juanlu e Diouf, in uscita da Siviglia e Lens. I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per la chiusura di entrambe le operazioni.

Ma va monitorata anche la situazione relativa a Romelu Lukaku, infortunatosi nel corso dell’amichevole contro l’Olympiacos che ha chiuso il ritiro di Castel di Sangro. Big Rom ha accusato un problema alla coscia, che con ogni probabilità gli impedirà di essere in campo contro il Sassuolo fra sei giorni per la prima di campionato (saranno gli esami strumentali del caso a chiarire il tutto). C’è un altro nome che spicca nell’eventualità in cui il belga dovesse restare ai box a lungo: quello di Joshua Zirkzee, già sondato dal Napoli in passato ed ora in uscita dal Manchester United. Se ne capirà di più nelle prossime ore.