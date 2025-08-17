NewsCalcioMercato

Napoli, per Zanoli si profila un duello fra Udinese e Bologna ma il terzino ha già fatto la sua scelta

By Riccardo Cerino
Alessandro Zanoli, in uscita dal Napoli, si ritrova stretto fra due fuochi. Il club azzurro, si legge sul Corriere dello Sport in edicola stamane, aveva raggiunto l’intesa con il Bologna sulla base di 5 milioni di euro più 1 di bonus: i rossoblu si aspettavano che il laterale destro sarebbe stato liberato non appena la società azzurra avesse trovato il suo sostituto, individuato in Juanlu del Siviglia. Sembrava soltanto una questione di ore. La volontà dell’ex Genoa di approdare in Emilia aveva fatto la differenza, perché a corteggiare Zanoli c’era anche l’Udinese che continua a volerlo e che sembra adesso aver pareggiato la proposta economica.

Quest’inserimento potrebbe indurre il club di De Laurentiis a chiedere più soldi al Bologna e non va escluso che, alla base del rallentamento, possano aver inciso le divergenze che sono nate durante la trattativa per Ndoye, poi andato al Nottingham. Se la squadra di Italiano (che nelle ultime ore ha perso il centrale di difesa Holm per infortunio ed è attesa dal debutto in campionato all’Olimpico contro la Roma) vorrà Zanoli, dovrà sbrigarsi.

