Napoli, domani la ripresa degli allenamenti in vista del Sassuolo

By Emilia Verde
Il Napoli si gode una breve vacanza, dopo i due faticosi ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro, per poi ricominciare domani con gli allenamenti aspettando la prima di campionato col Sassuolo. Il Corriere dello Sport scrive: “Domani si torna in campo per preparare la sfida al Sassuolo, primo appuntamento ufficiale della stagione. Sarà la settimana in cui si cominceranno a provare schemi e soluzioni definitive, in attesa di capire anche le condizioni di Lukaku”.

