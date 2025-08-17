Napoli a trazione anteriore: le due soluzioni per Conte

Ci sono collegamenti internazionali con la Spagna, la Germania, la Francia e vai a capire quale Paese ancora per mettere assieme due esterni bassi, un centrocampista e se capita pure un jolly; al “problema” Lukaku si ricomincerà a pensare tra oggi e domani, in attesa che i medici si esprimano, e intanto conviene andare sulle certezze. Miguel Gutierrez (24) è la prima, da un bel po’, da quando Giovanni Manna, il diesse, ha chiuso con il Girona e anche con i manager del calciatore: sotto voce, e neanche troppo, indicano la data delle visite mediche per domani, se non interverranno complicazioni nelle dinamiche del mercato in cui ci sono tante voci da assecondare (incluse le commissioni agli agenti che ad Adl fanno venire l’allergia). Fonte Gazzetta

