Mercato Napoli, Gutierrez atteso nelle prossime ore in Italia

Sembra ormai per arrivare l’esterno tanto atteso da Conte Miguel Gutierrez. Il giocatore è atteso in Italia nelle prossime ore per poi approdare alla corte di Conte. Ma per svolgere gli allenamenti di quello che sarà il suo nuovo allenatore dovrà aspettare un po’, in quanto è fermo ai box a causa di un problema alla caviglia. Il Corriere dello Sport dice:

“Domani sarà anche la settimana di Miguel Gutierrez, 24 anni, atteso in Italia nelle prossime ore. Il Napoli ha raggiunto da giorni l’accordo con il Girona: affare da 18 milioni più un altro di bonus. Conte aspetta l’esterno spagnolo che sarà pronto non prima di settembre per una precedente operazione alla caviglia destra che lo terrà ai box ancora per qualche settimana”.