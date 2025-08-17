CalcioNapoliNews

Mazzocchi, professionista esemplare, ma è in uscita

By Gabriella Calabrese
0

Oltre agli ultimi innesti, il Napoli deve sistemare anche la questione uscite. La Repubblica, in merito, scrive del futuro di Mazzocchi: “Il diesse Manna dovrà risolvere anche altre situazioni fino alla chiusura del mercato. In uscita c’è anche Pasquale Mazzocchi che è un po’ l’idolo del pubblico: il 30enne di Barra è stato un esempio di applicazione e determinazione. Il suo amore per il Napoli ha fatto il resto. Uno come lui fa sempre comodo in uno spogliatoio, ma c’è il problema delle liste, quindi si valuta una nuova sistemazione. In passato è stato cercato dal Sassuolo, piace anche al Pisa ma soprattutto al Cagliari”.

 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Cagni: “Il Napoli sta costruendo la squadra giusta per Conte, altri con poche…

Calcio

De Bruyne più avanzato…solo un esperimento, ma non del tutto

Calcio

In vista del Sassuolo è Lucca a scaldare i motori

News

Folorunsho: “C’è ancora tanto da lavorare, ma vincere ci rende più forti. Forza…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.