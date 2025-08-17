Mazzocchi, professionista esemplare, ma è in uscita

Oltre agli ultimi innesti, il Napoli deve sistemare anche la questione uscite. La Repubblica, in merito, scrive del futuro di Mazzocchi: “Il diesse Manna dovrà risolvere anche altre situazioni fino alla chiusura del mercato. In uscita c’è anche Pasquale Mazzocchi che è un po’ l’idolo del pubblico: il 30enne di Barra è stato un esempio di applicazione e determinazione. Il suo amore per il Napoli ha fatto il resto. Uno come lui fa sempre comodo in uno spogliatoio, ma c’è il problema delle liste, quindi si valuta una nuova sistemazione. In passato è stato cercato dal Sassuolo, piace anche al Pisa ma soprattutto al Cagliari”.

