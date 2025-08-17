Lobotka: “Scudetto? Vogliamo vincerne un altro! Nuova Champions League stimolante”

Stanislav Lobotka ci ha preso gusto. Ha vinto due scudetti con la maglia del Napoli e sogna il terzo. Anzi, ci punta: è un obiettivo concreto alle porte della nuova stagione, anche se al via – col pallone ancora fermo – non si guarda troppo lontano. «Allo scudetto non sto ancora pensando, non ora. Siamo ancora nella fase della preparazione, abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma è chiaro che al fischio d’inizio della prima giornata si farà sul serio e allora non penseremo a difendere l’ultimo, ma a vincerne un altro». Puntare di nuovo al tricolore, dunque, ma senza dimenticare il ritorno in Europa, l’emozione per la ritrovata Champions League: «Mi è mancata moltissimo – ammette Lobotka a Sky Sport –, ogni giocatore sogna di giocare la Champions. Sono contento anche della nuova formula con due partite in più. Si tratta di una competizione speciale, faremo del nostro meglio per arrivare il più lontano possibile. Non vediamo l’ora».

Fonte: Corriere dello Sport