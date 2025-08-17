Mg Trnava 17/06/2025 - Europeo U21 / Spagna-Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Juanlu Sanchez
Juanlu, il Napoli aspetta il sì del Siviglia

Il Napoli attende il via libera dal Siviglia per chiudere l’affare entro 24 ore

By Vincenzo Buono
Nelle prossime 24 ore il Napoli avrà in mano il sì del Siviglia per Juanlu. O almeno questo è che il club azzurro si aspetta. Si aspetta da sempre, da quando a fine giugno la trattativa per il terzino spagnolo è partita. Ieri, però, è stato convocato da Almeyda per la prima gara di Liga dell’anno: stasera sarà in panchina – almeno inizialmente – contro il Bilbao, il diktat societario è non rischiarlo in campo se non ci dovessero essere le necessità. Domani può essere la giornata decisiva per il via libera, mentre l’altro spagnolo Gutierrez sarà sulla via dell’Italia. La squadra di mercato azzurra spera di poter avere a disposizione entrambi per la prima di campionato a Reggio Emilia, almeno sulla carta. Perché per Gutierrez se ne parlerà comunque dopo la sosta, visto che l’infortunio alla caviglia ha bisogno ancora un po’ per essere risolto.

Fonte: Il Mattino

