Il Napoli si guarda intorno per un altro elemento offensivo

Il Napoli continua a muoversi sul mercato, anche se ormai siamo ad una settimana dalla prima di campionato e dopo lo stop di Lukaku, la prima idea è quella di portare in azzurro un altro elemento offensivo. Il Corriere dello Sport scrive: “Aspettando novità dagli esami di Lukaku, l’idea del club resta quella di regalarsi anche un altro elemento offensivo. Con quali caratteristiche, si vedrà. Giorgi Sudakov (22) dello Shakhtar resta un’idea, così come Eljif Elmas (25) che al momento ha messo in stand-by ogni altra proposta (compresa quella del Torino) perché sogna il ritorno a Napoli”.

