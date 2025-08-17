Il Napoli accelera anche per Andy Diouf

L’altra trattativa portata avanti in contemporanea è quella di Andy Diouf, un calciatore che a Manna piace da mesi e a cui ha pensato dopo le difficoltà dell’affare Musah. Miretti resta in corsa, ma ora il franco-senegalese sembra avere qualche opzione in più per l’arrivo in azzurro. La pista è duplice perché si tratta con il Lens per provare a chiudere sotto i 20 milioni e con il calciatore per un accordo di base che dia la possibilità al club di stare più sereno. Il calciatore si incastra perfettamente nei profili che il Napoli sta mettendo in squadra: ancora giovane, esperto in Europa, fisicamente straripante. Sarebbe l’alter ego di Anguissa, per ora, e poi chissà.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino