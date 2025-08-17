NewsCalcioMercato

Gazzetta – Juanlu è stato e rimane una specie di chiodo fisso di Manna

Non solo Gutierrez, in Spagna c’è anche Juanlu Sanchez (22), gioca a Siviglia, ha voglia di Napoli, ha detto di no a un bel po’ di tentazioni inglesi, vuole la Champions e poi condividere la fascia destra con Di Lorenzo, ma sa che deve aspettare, neanche tanto a quanto pare… Juanlu è stato e rimane una specie di chiodo fisso di Manna, che l’ha visto ripetutamente e l’ha investito del ruolo di erede del capitano: ma in Andalusia ci vanno cauti, devono far cassa, ma non accettano richieste di sconti.  Fonte: Gazzetta

