Gazzetta – Ancora quattro acquisti per il Napoli, i nomi

Il Napoli continua a muoversi sul mercato in queste due settimane che mancano alla chiusura dello stesso, ed in particolare quattro sono i nomi che sono in auge, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Miguel Gutierrez (24) è la prima, da un bel po’, da quando Giovanni Manna, il diesse, ha chiuso con il Girona e anche con i manager del calciatore: sotto voce, e neanche troppo, indicano la data delle visite mediche per domani, se non interverranno complicazioni nelle dinamiche del mercato in cui ci sono tante voci da assecondare (incluse le commissioni agli agenti che ad AdI fanno venire l’allergia). Ma in Spagna c’è anche Juanlu Sanchez (22), gioca a Siviglia, ha voglia di Napoli, ha detto di no a un bel po’ di tentazioni inglesi, vuole la Champions e poi condividere la fascia destra con Di Lorenzo, ma sa che deve aspettare, neanche tanto a quanto pare… Juanlu è stato e rimane una specie di chiodo fisso di Manna, che l’ha visto ripetutamente e l’ha investito del ruolo di erede del capitano: ma in Andalusia ci vanno cauti, devono far cassa, ma non accettano richieste di sconti. La scelta di inserire con convinzione il 4-1-4-1 nelle ipotesi hanno dato un indirizzo inaspettato alle idee: ora, ripensandoci, il Napoli ha voglia di un centrocampista in più e dalla terna – Chukwuemeka del Chelsea (22 a ottobre); Cissé (21) del Rennes; Diouf (22) del Lens – sono emerse gerarchie che potrebbero cambiare a chiacchierata in corso. Diouf pare godere di un lieve e però sensibile vantaggio ma la situazione è fluida, le richieste hanno un peso e la pazienza pure. Non è semplice trovare accordo su calciatori giovani e seguiti da mezza Europa: Manna non ama le aste e con il Lens ha avviato il cosiddetto negoziato per provare a scansare insidie. C’è, infine, il colpo per dare supporto all’attacco e tra i desideri de Napoli non è mai evaportato il nome di Elif Elmas”.

