NewsCalcioSerie A

Folorunsho: “C’è ancora tanto da lavorare, ma vincere ci rende più forti. Forza Casteddu”

Folorunsho, tra i protagonisti, invita a lavorare ancora per migliorare

By Vincenzo Buono
0

Il Cagliari ha faticato ma si è qualificato ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia battendo la Virtus Entella ai rigori per 6-5. A pochi giorni dall’inizio del campionato, la squadra mostra ancora qualche problema di forma e affiatamento, normale visto il cambio in panchina e la preparazione estiva.

Factory della Comunicazione

Tra i più positivi Michael Folorunsho, che ha disputato una buona partita e realizzato uno dei rigori decisivi. Dal suo profilo Instagram ha commentato: “C’è ancora tanto da lavorare, ma vincere ci rende più forti. Forza Casteddu”.

Classe 1998, Folorunsho è arrivato al Cagliari in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Dopo un’ottima stagione con l’Hellas Verona nel 2023/24, è passato al Napoli dove ha trovato poco spazio e l’anno scorso ha giocato in prestito alla Fiorentina.

Potrebbe piacerti anche
News

Moggi sul caso Lookman: “Basterebbe prevedere squalifiche pesanti per chi non…

News

Lookman e Lavezzi: lo stesso déjà vu?

News

Chiesa spegne i sogni delle pretendenti: “Qui sono felice”

News

Il Napoli accelera anche per Andy Diouf

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.