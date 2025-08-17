Folorunsho: “C’è ancora tanto da lavorare, ma vincere ci rende più forti. Forza Casteddu”

Il Cagliari ha faticato ma si è qualificato ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia battendo la Virtus Entella ai rigori per 6-5. A pochi giorni dall’inizio del campionato, la squadra mostra ancora qualche problema di forma e affiatamento, normale visto il cambio in panchina e la preparazione estiva.

Tra i più positivi Michael Folorunsho, che ha disputato una buona partita e realizzato uno dei rigori decisivi. Dal suo profilo Instagram ha commentato: “C’è ancora tanto da lavorare, ma vincere ci rende più forti. Forza Casteddu”.

Classe 1998, Folorunsho è arrivato al Cagliari in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Dopo un’ottima stagione con l’Hellas Verona nel 2023/24, è passato al Napoli dove ha trovato poco spazio e l’anno scorso ha giocato in prestito alla Fiorentina.