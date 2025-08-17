NewsCalcioMercato

Elmas-Napoli resta un’idea per ora, di sicuro lascerà il Lipsia

By Emilia Verde
Le sue caratteristiche servirebbero in questo momento al Napoli, ed Eljif Elmas sarebbe felice di ritornarci, ma per ora resta solo un’idea. Il Corriere dello Sport scrive: “Giorgi Sudakov (22) dello Shakhtar resta un’idea, così come Eljif Elmas (25) che al momento ha messo in stand-by ogni altra proposta (compresa quella del Torino) perché sogna il ritorno a Napoli. Di sicuro lascerà il Lipsia che al momento non apre al prestito. Ieri, intanto, non è stato neppure convocato per la sfida in Coppa di Germania contro l’SV Sandhausen. Il club riflette, tiene aperte varie opzioni e non esclude nomi a sorpresa o ritorni di fiamma. Cheddira, intanto, saluta e va all’Udinese”.

