Donadoni: “Napoli rinforzato e quindi favorito”

L’ex centrocampista del Milan Roberto Donadoni ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Gazzetta.it, soffermandosi e facendo un paragone anche col Napoli, definendo quella che secondo lui sarà la griglia d’arrivo del prossimo campionato. Di seguito un estratto dell’intervista in cui parla proprio della squadra di Conte:

Il Napoli ha vinto lo scudetto dopo un decimo posto: questo Milan può imitarlo? “Sì. Non dico sia semplice, ma la squadra ha le qualità per farlo, soprattutto se ha fatto tesoro degli errori del passato. Griglia scudetto? Il Napoli campione si è rinforzato, quindi ai nastri di partenza è per forza favorito. L’Inter ha cambiato guida, ma resta l’Inter. Un po’ più dietro vedo Juventus, Roma e Atalanta. Anche se rispetto a qualche anno fa, quando la Juve vinceva nove scudetti di fila, non c’è un divario netto tra chi parte davanti e le altre”.