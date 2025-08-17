De Bruyne più avanzato…solo un esperimento, ma non del tutto

Lukaku è out e Lucca scalda i motori. L’ex Udinese è il sostituto del belga, il Napoli lo ha comprato per quello, ma il Napoli, in attesa di capire anche i tempi di recupero di Big Rom, valuta altre…soluzioni. Sul mercato e non. In campo, per esempio, come scrive Il Mattino: “Conte ha provato anche a spostare in avanti Kevin De Bruyne, riferimento più avanzato in campo. «Il suo arrivo ci fa fare un ulteriore salto in avanti» ha anche spiegato ieri Lobotka a Sky Sport, aggiungendo che «…lo scudetto più che difenderlo dobbiamo pensare a rivincerlo».

Quella di Kdb prima punta non sarebbe una novità: in carriera lo ha già fatto diverse volte, soprattutto nella lunga esperienza al City, figlio di un attacco che con Guardiola perdeva spesso ogni punta di ruolo per regalare pochi punti di riferimento agli avversari e sfruttare la grande qualità dei calciatori in rosa. Una soluzione questa che a Napoli sarebbe solo un esperimento, per ora. O magari una mossa da utilizzare a gara in corso visto che una vera alternativa alla prima punta oggi non c’è, con Lukaku fuori dai giochi. Conte studia le soluzioni, le alternative e anche le variabili di una sfida che porta con sé già il peso dell’esordio. Un anno fa, sempre in trasferta, a Verona ci fu l’ultimo episodio di un Napoli che doveva cambiare tutto. Il diktat, stavolta, è non perdere tempo né terreno. Lorenzo Lucca lo sa.”

Factory della Comunicazione