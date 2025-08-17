NewsCalcioMercato

Dai desideri del Napoli non è mai evaporato Elmas, il falso 9 di Spalletti

By Giuseppe Sacco
0

Elmas (25), il dodicesimo uomo del terzo scudetto, il centrocampista classico, la mezzala, l’esterno, per una volta (a San Siro, contro il Milan, andata quarti di finale di Champions) anche il falso nove di Luciano Spalletti, che riuscì a strappargli pure sei gol: il Lipsia, che lo ha pagato intorno a 25 milioni nel gennaio 2024 non ha intenzione, né di svendere, né di regalare. Il prestito con diritto sembra impercorribile, pure perché la Premier chiama e per il momento Elmas ha detto no. Poi, si sa come vanno certe cose..Fonte: Gazzetta

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Napoli, preoccupa Lukaku. Si cercano alternative

News

Trattativa Napoli-Diouf: si intromettono due inglesi

Calcio

Nè Napoli nè Nottingham, Musah resta al Milan

Calcio

Scott e Cam, tre anni d’amore per lo scozzese azzurro

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.