Coppa Italia – Cesena/Pisa 1-2 (d.c.r) Milan/Bari 2-0

Per il primo turno, trentaduesimi di Coppa Italia, stasera in campo Cesena/Pisa e Milan/Bari. Il primo match termina a reti inviolate dopo i 90 minuti regolamentari, quindi si conclude ai calci di rigore. Dal dischetto si susseguono gli errori e alla fine sarà la formazione toscana ad avere la meglio per 2-1. A San Siro, invece, gli uomini di Allegri battono il Bari per 2-0.

Factory della Comunicazione

Di seguito i tabellini dei match:

CESENA. Klinsmann, Blesa (71′ Diao), Shpendi, Bastoni, Ciervo (83′ Adamo), Berti (83′ Arrigoni), Ciofi, Zaro, Mangraviti (79′ Piacentini), Bisoli (71′ Francesconi), Frabotta. Allenatore Mignani.

PISA. Semper, Angori (83′ Leris), Caracciolo, Canestrelli, Marin (72′ Akinsanmiro), Tramoni (72′ Cuadrado), Touré, Aebischer (83′ Højholt), Moreo (72′ Nzola), Calabresi, Lind. Allenatore Gilardino.

ARBITRO. Di Marco di Ciampino.

AMMONITI. Zaro, Marin, Tramoni, Calabresi, Francesconi, Nzola.

ESPULSI. 89′ Calabresi per doppia ammonizione.

RIGORI. Diao PARATO, Cuadrado GOAL, Shpendi GOAL, Touré FUORI, Adamo PARATO, Leris PARATO, Arrigoni PARATO, Canestrelli PARATO, Bastoni PARATO, Nzola GOAL.

MILAN-BARI 2-0 Marcatori: 14′ Leao, 48′ Pulisic

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers (81′ Okafor), Loftus-Cheek (65′ Jashari), Ricci(65′ Modric), Fofana, Estupinan; Pulisic (65′ Musah), Leao (17′ Gimenez ). All. Allegri.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (81′ Tripaldelli ; Pagano (68′ Partipilo), Braunoder, Bellomo (52′ Verreth); Pereiro (52′ Rao), Moncini, Sibilli. All. Caserta.

Arbitro: Arena

Ammoniti: Estupinan (M)