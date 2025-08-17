NewsCalcioMercato

Cheddira a Udine, Zanoli può seguirlo

I friulani chiudono per Cheddira e rilanciano su Zanoli. Il Napoli tratta ancora Juanlu con il Siviglia, nodo sulle percentuali di rivendita.

By Vincenzo Buono
0

Il nodo di Juanlu sta nelle condizioni accessorie dell’affare, in particolare nelle percentuali per l’eventuale cessione futura che spetterebbero agli andalusi. Che avevano sparato altissimo: il 20%. E il Napoli non vuole ovviamente saperne. Ma si tratta con il sì del calciatore sempre in pugno. E questo, a due settimane dalla fine del mercato, farà la differenza.
L’arrivo del canterano di Siviglia sarà il via libera per Zanoli: il Bologna non vuole più attendere il Napoli, ecco perché nelle ultime ore l’Udinese ha preso un piccolo vantaggio per il terzino azzurro. I friulani hanno rilanciato mentre definivano l’arrivo in bianconero – tutto fatto, ormai – di Walid Cheddira, che si trasferisce a Udine. Il club azzurro ha dato il suo ok e nelle ultime ore lo staff di Zanoli ha provato a raggiungere un accordo con l’Udinese. L’affare si può fare.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Juanlu, il Napoli aspetta il sì del Siviglia

Interviste

Quale sarà l’impatto di De Bruyne? Lobotka: “Con lui in campo possiamo…

News

Ultime ore di relax per Lucca: dopo il weekend caprese è pronto a prendersi il…

Interviste

Lobotka: “Scudetto? Vogliamo vincerne un altro! Nuova Champions League…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.