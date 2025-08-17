Cheddira a Udine, Zanoli può seguirlo

Il nodo di Juanlu sta nelle condizioni accessorie dell’affare, in particolare nelle percentuali per l’eventuale cessione futura che spetterebbero agli andalusi. Che avevano sparato altissimo: il 20%. E il Napoli non vuole ovviamente saperne. Ma si tratta con il sì del calciatore sempre in pugno. E questo, a due settimane dalla fine del mercato, farà la differenza.

L’arrivo del canterano di Siviglia sarà il via libera per Zanoli: il Bologna non vuole più attendere il Napoli, ecco perché nelle ultime ore l’Udinese ha preso un piccolo vantaggio per il terzino azzurro. I friulani hanno rilanciato mentre definivano l’arrivo in bianconero – tutto fatto, ormai – di Walid Cheddira, che si trasferisce a Udine. Il club azzurro ha dato il suo ok e nelle ultime ore lo staff di Zanoli ha provato a raggiungere un accordo con l’Udinese. L’affare si può fare.

Fonte: Il Mattino