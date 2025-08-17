NewsCalcioMercato

CdS Campania – In pugno il vice Anguissa: “NAPOLI DA DIOUF”. L’under 21

Oggi da parte del Lens c’è apertura all’addio del 22enne che ieri è partito titolare all’esordio in Ligue 1 contro il Lione. Novanta minuti per Diouf che è centrale nel progetto tecnico di Sage, ma è pur sempre in vetrina e può partire con la giusta offerta.

Il Napoli ha pronta una proposta da una ventina di milioni, con il giocatore c’è già una bozza d’intesa fino al 2030. La trattativa entrerà presto nel vivo. Diouf, gigante della mediana, piede mancino e grande fisicità, è un centrocampista completo, ha strappi palla al piede, resistenza, spiccata generosità, copertura difensiva.

Ha collezionato 66 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno. Nazionale Under 21, è al Lens dal 2023 dopo aver conquistato, pochi mesi prima con il Basilea, il titolo di miglior giovane in Conference League con 3 gol di cui uno al Franchi contro la Fiorentina. Nello stesso anno è stato anche finalista nei 25 migliori giovani Under 21 per il premio Golden Boy. Fonte: CdS

