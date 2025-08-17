Cagni: “Il Napoli sta costruendo la squadra giusta per Conte, altri con poche certezze”

Luigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Anche lui, per una questione di continuità, vede gli azzurri in pole per la prossima stagione: “Questo mercato dimostra che le società che economicamente hanno fatto le cose al meglio in questi anni faranno meglio, tipo il Napoli, perché ha potuto costruire una squadra giusta per Conte. Perciò è sicuramente favorito, mentre altre squadre hanno problemi a rinforzarsi per competere. Vedo le altre società con poche certezze. Tra l’altro il Napoli che ha solidità sta costruendo anche per il futuro. Poi sono curioso della Roma, Bologna, Parma dall’allenatore giovane, Fiorentina e Milan che invece hanno ripreso allenatori esperti.”

