Ancora due settimane di mercato, occhi puntati su Andy Diouf

Il Napoli corre verso questo finale di mercato, ad una settimana dalla prima di campionato, e gli occhi sembrano puntati adesso su Andy Diouf del Lens. Il Corriere dello Sport scrive: “Da domani il mercato del Napoli vivrà un’altra fase calda, decisiva, a due settimane dal gong e con l’avvicinarsi dell’esordio in campionato previsto sabato sul campo del Sassuolo. La novità delle ultime ore è il pressing convinto per Andy Diouf del Lens, centrocampista francese classe 2003 che essendo Under non occuperebbe posti nella lista della Serie A. Il Napoli lo ha individuato come perfetto rinforzo della mediana e ha già avviato i contatti con l’entourage e con il club francese con cui nel 2023 intraprese una lunga trattativa per il difensore Danso che si concluse con il nulla di fatto sancito da provocazioni social. Ma quella era un’altra storia, altre cifre, altre volontà”.

