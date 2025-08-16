ULTIM’ORA – L’Udinese pronta a chiudere un doppio colpo dal Napoli! I dettagli

Napoli e Udinese sono praticamente alle battute finali per l’approdo in terra friulana di Walid Cheddira. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport ed esperto di mercato, sono stati sistemati gli ultimi dettagli e l’operazione può ritenersi chiusa. Decisiva la volontà del calciatore, oltre al fatto che la società bianconera si era mossa con anticipo. Per Cheddira, reduce dall’esperienza all’Espanyol, prestito con diritto di riscatto.

Non solo il marocchino, però. L’Udinese è fiduciosa di aver superato la concorrenza del Bologna per Alessandro Zanoli. Non appena il Napoli chiuderà per Juanlu, dunque, i friulani potrebbero completare l’acquisto del laterale destro classe 2000.