NAPLES, ITALY - DECEMBER 29: Nikita Contini of SSC Napoli looks on during the Serie A TIM match between SSC Napoli and AC Monza at Stadio Diego Armando Maradona on December 29, 2023 in Naples, Italy. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)
NewsCalcioMercato

Spezia in cerca di un portiere: nel mirino Contini

By Emanuela Menna
0

Lo Spezia deve fare i conti con un nuovo infortunio del portiere Sarr e per questo motivo sta valutando di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto. I primi profili presi in considerazione sono Loria del Pisa e Vismara dell’Atalanta, ma sul taccuino del direttore sportivo Stefano Melissano ci sono anche Nikita Contini, di proprietà del Napoli, e lo svincolato Jesse Joronen.

Factory della Comunicazione

Lo stesso Melissano, attraverso i canali ufficiali del club, ha confermato la volontà di acquistare un portiere. La scelta non dipende solo dal problema fisico di Sarr: Crespi ha infatti espresso la volontà di andare a giocare con continuità altrove e la società intende comunque avere a disposizione tre portieri in rosa, oltre a Leonardo della Primavera. Per questo lo Spezia sta valutando con attenzione, insieme all’allenatore, il profilo giusto da inserire.

Potrebbe piacerti anche
News

Palmeri: “Il Napoli non può più nascondersi, Conte lo sa”

News

Conte al Napoli: concentrazione massima, niente cali dopo lo scudetto

News

Juanlu, il Siviglia lo convoca per l’esordio contro l’Athletic

News

Iori (Dazn): “Conte potrebbe fare qualcosa già visto ai tempi della Juve”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.