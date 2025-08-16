Spezia in cerca di un portiere: nel mirino Contini

Lo Spezia deve fare i conti con un nuovo infortunio del portiere Sarr e per questo motivo sta valutando di intervenire sul mercato per rinforzare il reparto. I primi profili presi in considerazione sono Loria del Pisa e Vismara dell’Atalanta, ma sul taccuino del direttore sportivo Stefano Melissano ci sono anche Nikita Contini, di proprietà del Napoli, e lo svincolato Jesse Joronen.

Lo stesso Melissano, attraverso i canali ufficiali del club, ha confermato la volontà di acquistare un portiere. La scelta non dipende solo dal problema fisico di Sarr: Crespi ha infatti espresso la volontà di andare a giocare con continuità altrove e la società intende comunque avere a disposizione tre portieri in rosa, oltre a Leonardo della Primavera. Per questo lo Spezia sta valutando con attenzione, insieme all’allenatore, il profilo giusto da inserire.