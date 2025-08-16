Sandro Sabatini sulla Serie A: “Napoli e Inter superiori rispetto alle altre! Milan? Prudenza dopo ottavo posto”

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dei principali temi legati alla Serie A, al via esattamente fra una settimana col Napoli campione in carica di scena sul campo del Sassuolo, e del Milan, chiamato al riscatto dopo un ottavo posto. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Sulle ambizioni del Milan

“Ha perso Reijnders, Thiaw e Theo. Ha aggiunto Allegri, ha aggiunto un po’ di giocatori ma calma: Napoli e Inter sono di un altro livello. Poi il lavoro, l’entusiasmo, un Leao ritrovato e cose che possono succedere che spingono il Milan come terza forza. Invito i tifosi a un po’ di prudenza perché son partiti tre titolari inamovibili di una squadra che è arrivata ottava“.