IntervisteCalcioMercato

Sandro Sabatini sulla Serie A: “Napoli e Inter superiori rispetto alle altre! Milan? Prudenza dopo ottavo posto”

By Riccardo Cerino
0

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dei principali temi legati alla Serie A, al via esattamente fra una settimana col Napoli campione in carica di scena sul campo del Sassuolo, e del Milan, chiamato al riscatto dopo un ottavo posto. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

Sulle ambizioni del Milan
Ha perso Reijnders, Thiaw e Theo. Ha aggiunto Allegri, ha aggiunto un po’ di giocatori ma calma: Napoli e Inter sono di un altro livello. Poi il lavoro, l’entusiasmo, un Leao ritrovato e cose che possono succedere che spingono il Milan come terza forza. Invito i tifosi a un po’ di prudenza perché son partiti tre titolari inamovibili di una squadra che è arrivata ottava“.

 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

SSCN – Primavera 1, gli azzurrini partono col botto e beffano il Cagliari in…

News

ULTIM’ORA – L’Udinese pronta a chiudere un doppio colpo dal Napoli!…

News

Liverpool, un gol decisivo di Chiesa regala i primi tre punti ai Reds. Bye bye…

Interviste

Dario Canovi sul Napoli: “Rosa in costruzione? Macché! Conte ha uno…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.