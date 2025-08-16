Romano: “Napoli, fiducia Juanlu. Discorsi aperti per Elmas e Diouf”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, attraverso un video sul proprio canale Youtube ufficiale, ha comunicato alcune novità in merito al calciomercato del Napoli.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli continua a lavorare sull’operazione Juanlu Sanchez, come vi raccontavo ieri, con un certo ottimismo. Il discorso legato a Elmas resta aperto: ci sono diverse squadre che stanno chiamando, non solo il Torino, ma anche club di Premier League. Tuttavia, il giocatore spera ancora nel Napoli e spera che questo ritorno possa concretizzarsi. Il Napoli ha le carte in mano per chiudere questa operazione. E sappiamo anche che c’è un discorso aperto per Diouf. Insomma, tra Diouf e Elmas, il Napoli si sta muovendo su diversi fronti. Ma ad oggi, il discorso Elmas è vivo. Le chiamate dall’estero continuano, ma la priorità del giocatore è tornare al Napoli. Ora tocca alla dirigenza decidere se affondare il colpo”.