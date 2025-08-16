Primavera Napoli, buona la prima!

Esordio vincente per la Primavera del Napoli nel nuovo campionato di Primavera 1. Questa mattina, alle 11 la prima sfida, gli azzurrini hanno battuto il Cagliari 1-0, iniziando nel migliore dei modi la stagione.
La gara si è sbloccata soltanto nei minuti finali, quando Luigi Esposito classe 2008, appena entrato in campo, ha trovato il gol decisivo che ha fatto esplodere la gioia del gruppo. Una prestazione positiva per la squadra di mister Dario Rocco, che ha dimostrato maturità e compattezza nonostante il caldo e l’orario non semplice.
Era presente anche Antonio Sinicropi, Club Manager del Napoli e compagno di Valentina De Laurentiis.
Al termine della partita, il tecnico Dario Rocco ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi:
«Esposito? È un ragazzo eccezionale, sempre sorridente.
Ci fa piacere non averlo perso. Qui c’è questa mania di rubare giocatori al Napoli, un po’ assurda sta cosa. Oggi è stato perfetto. Giocare il 16 agosto alle 11 del mattino non è normale, ma ho chiesto maturità, equilibrio, tenere palla, attaccare e pressare al momento giusto: i ragazzi sono stati impeccabili. Con un pizzico di malizia in più avremmo potuto segnare prima, ma i pericoli maggiori erano sulle palle inattive. Il pallino del gioco è stato sempre nostro».
Poi una riflessione più ampia sul lavoro da fare: «Ci sono tante cose da sistemare per far crescere i ragazzi, ma fortunatamente abbiamo una buona base. Il capitano De Chiara e i 2006 stanno dando una direzione giusta. Sono soddisfatto della partita che hanno giocato tutti, anche chi è entrato dopo. Io devo pensare a far crescere i miei ragazzi, il resto spetta alla società. Mancano ancora 15 giorni di mercato, ma io con i ragazzi che ho a disposizione andrei anche in capo al mondo».
Prossimo appuntamento per la Primavera del Napoli il 23 agosto in trasferta contro il Torino: una nuova occasione per confermare le buone sensazioni dell’esordio.
Fonte: Il Mattino