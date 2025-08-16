Primavera Napoli, buona la prima!

La gara si è sbloccata soltanto nei minuti finali, quando Luigi Esposito classe 2008, appena entrato in campo, ha trovato il gol decisivo che ha fatto esplodere la gioia del gruppo. Una prestazione positiva per la squadra di mister Dario Rocco, che ha dimostrato maturità e compattezza nonostante il caldo e l’orario non semplice.

