Primavera 1 – Napoli/Cagliari, esordio oggi alle 11.00
Il Napoli Primavera di mister Rocco incontra il Cagliari nella prima giornata del campionato Primavera 1. L’appuntamento sul sito ufficiale della SSCN:
Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 11.
I convocati di Rocco:
ANIC; BORRIELLO; CIMMARUTA; COLELLA; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G.; ESPOSITO; GAMBARDELLA; GAROFALO; IOVINE; LATTISI; MAROTTA; MELNYK; NARDOZI; PALOMBA; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; TESTA; TORRE; ZAPPETTINI.