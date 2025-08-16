CalcioNapoliNews

Più forte e completo: il primo posto sulla famosa griglia è del Napoli

By Gabriella Calabrese
Spesso vengono smentite, altre volte centrano il pronostico, ma si sa, non c’è inizio di campionato senza griglie di partenza. Quest’anno, Antonio Conte non farà salti di gioia, è il suo Napoli ad avere il primo posto in…griglia. Lo scrive chiaramente il CdS: “A otto giorni dall’inizio del campionato, il Napoli è inevitabilmente la prima candidata per una serie di motivi: è campione d’Italia, Conte ha già un anno di profondo lavoro alle spalle, la squadra è stata rafforzata, ha la possibilità di variare il modulo, ha un’avversaria (l’Inter) che arriva da una stagione interminabile. Il punto a sfavore, pensando solo in prospettiva campionato, sono le partite che il Napoli giocherà in Champions, almeno otto, ma sotto il Vesuvio sperano di più. De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema garantiscono qualità, sprint, gol e solidità, il Napoli è più forte e completo dell’anno scorso. Per quanto riguarda l’Inter, le fatiche del Mondiale potrebbero farsi sentire. È la prima volta che una squadra chiude la stagione l’ultimo giorno di giugno. I nuovi arrivati, da Bonny a Pio Esposito, da Luis Henrique a Sucic, portano idee e varianti di gioco, ma all’Inter manca ancora il colpo che può davvero riportarla a ridosso del Napoli. Quel colpo si chiama Lookman. Quindi tutto si riduce a Napoli-Inter? Probabilmente sì, ma la Juventus non ci sta e il Milan nemmeno. Non possiamo escluderle a priori dal giro-scudetto”.

