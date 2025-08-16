Palmeri: “Il Napoli non può più nascondersi, Conte lo sa”

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, ecco le sue dichiarazioni: “Sarà anche vero che il Napoli lo scorso anno non era favorito e alla fine ha vinto, ma quest’anno non può nascondersi perché c’è una serie di giocatori che è cresciuta di livello, c’è una squadra che ha una consapevolezza che non aveva l’anno scorso. Tutti i calciatori presi quest’anno dal Napoli potrebbe essere titolari subito. Questo invece non vale per le altre.

Milinkovic-Savic e Beukema tra i migliori nel ruolo loro l’anno scorso, De Bruyne che ve lo dico a fare, Lucca è andato in doppia cifra. Ma lo sa anche Conte che non può nascondersi quest’anno. E non credo neanche che voglia, proprio perché oggettivamente non potrebbe farlo”.