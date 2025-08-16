Napoli: una squadra inglese si inserisce per Elmas, la situazione

C’è la fila per Eljif Elmas. Non solo il Napoli, che pensa al grande ritorno, o il Torino, che lo rivorrebbe per la trequarti. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, c’è stato un sondaggio importante da parte del West Ham per il giocatore che può lasciare il Lipsia.

Il classe ’99 ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con i tedeschi, dunque per altri 3 anni e vanta 189 presenze e 19 gol con il Napoli. Nel suo palmares ci sono una Serie A e una Coppa Italia.