Napoli, mercato e futuro di Hasa: incontro tra Manna e l’agente

By Emanuela Menna
Dopo i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, il Napoli di Antonio Conte è pronto a iniziare la stagione 2025/2026, con l’esordio in trasferta contro il Sassuolo di Fabio Grosso. La squadra lavora ancora sul mercato: il direttore sportivo Giovanni Manna vuole completare la rosa per affrontare al meglio le quattro competizioni, difendere lo scudetto e puntare a una buona Champions League.

Conte ha sottolineato l’importanza di avere una squadra completa, e Manna sta trattando rinforzi senza trascurare il futuro. Tra gli argomenti in corso, secondo Il Mattino, c’è il futuro di Luis Hasa. L’agente Fali Ramadani ha un incontro con Manna per decidere se mandarlo in prestito in Serie A o in Serie B, così da garantirgli più minuti di gioco. Hasa, classe 2004, ha partecipato ai ritiri estivi e Conte, impressionato dal suo precampionato, ritiene utile un prestito per favorirne la crescita.

