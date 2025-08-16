Lukaku sa…e mette nel mirino la prima di Champions

Forse non è il caso di definirla come si fa in gergo una tegola, ma di certo non ci voleva. Lo stop di Romelu Lukaku è un problema da affrontare e valutare con delicatezza. L’attaccante si è infortunato in amichevole contro l’Olimpiakos. Ne scrive Il Mattino: “È troppo esperto per non capire da solo che non è una sciocchezza: al momento è un risentimento, ma si teme che si possa trattare di uno stiramento. Servono accertamenti e lo staff guidato da Raffaele Canonico si sta attrezzando per farli. In ogni caso, salta l’esordio con il Sassuolo e poi la prima in casa con il Cagliari. Se ne riparla, se non ci saranno contrattempi, a settembre. L’obiettivo è la prima di Champions League”.

