Lobotka: “Non sono il tipo che sente di dover mostrare di essere un leader. Con De Bruyne sappiamo di poter fare un altro passo verso l’alto”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Insider per parlare di molti argomenti, tra cui quello relativo a Kevin De Bruyne. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“A essere onesto non ci penso molto in campo. Se passo il pallone a De Bruyne o a un altro poco cambia, l’importante è trovare la soluzione giusta. Poi è chiaro che è molto semplice giocare con un calciatore come lui. Con lui sappiamo di poter fare un altro passo verso l’alto.

Si sente pronto per far valere la sua leadership come ha chiesto Conte?

Non sono il tipo che sente di dover mostrare di essere un leader. Penso sia importante che ogni giocatore che ha modo di scendere in campo mostri senso di responsabilità. Non mostro il carattere fuori dal campo o durante le conferenze stampa, non sono quel genere di calciatore. Preferisco mostrare la mia leadership in allenamento o durante le partite, dando sempre il 100%.

Il centrocampo con tutti i Fab Four sarebbe fortissimo.

Sì è vero, il mister ne ha parlato. Ma a calcio si gioca sempre e comunque in 11. Non importa se giocherò io o un altro, ciò che conta è essere una squadra, mostrare il nostro stile di gioco e assumerci le nostre responsabilità. Solo così potremo avere successo”.