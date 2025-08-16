NewsCalcioCalcio Estero

Liverpool, un gol decisivo di Chiesa regala i primi tre punti ai Reds. Bye bye Napoli?

By Riccardo Cerino
0

I riflettori si accendono sui due tornei più attesi: scatta la Premier con il favorito Liverpool che all’esordio batte 4-2 il Bournemouth mentre i campioni della Liga del Barcellona esordiscono sabato a Maiorca. Tra le altre partite più interessanti ci sono il clou Manchester United-Arsenal, Aston Villa-Newcastle, Chelsea-Crystal Palace, Athletic-Siviglia e Brest-Lilla.

Factory della Comunicazione

Federico Chiesa entra in campo e trascina il Liverpool nella vittoria per 4-2 contro il Bournemouth nella prima giornata di Premier League. Ad Anfield il pubblico accoglie con un boato la squadra campione dello scorso campionato. Il Liverpool era andato avanti 2-0 grazie ai goal di Ekitike e Gakpo ma una doppietta di Semenyo nella ripresa aveva riportato la gara sul 2-2. All’82’ l’italiano entra e dopo sei minuti segna il 3-2 prima del 4-2 di Salah.

 

Fonte: Ansa

Potrebbe piacerti anche
Interviste

Dario Canovi sul Napoli: “Rosa in costruzione? Macché! Conte ha uno…

News

Napoli, il punto sulle trattative Juanlu e Diouf: accordi già raggiunti, da limare…

Calcio

De Laurentiis jr e il giovanissimo aspirante azzurro: il siparietto

Calcio

Lukaku sa…e mette nel mirino la prima di Champions

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.