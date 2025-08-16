Liverpool, un gol decisivo di Chiesa regala i primi tre punti ai Reds. Bye bye Napoli?

I riflettori si accendono sui due tornei più attesi: scatta la Premier con il favorito Liverpool che all’esordio batte 4-2 il Bournemouth mentre i campioni della Liga del Barcellona esordiscono sabato a Maiorca. Tra le altre partite più interessanti ci sono il clou Manchester United-Arsenal, Aston Villa-Newcastle, Chelsea-Crystal Palace, Athletic-Siviglia e Brest-Lilla.

Factory della Comunicazione

Federico Chiesa entra in campo e trascina il Liverpool nella vittoria per 4-2 contro il Bournemouth nella prima giornata di Premier League. Ad Anfield il pubblico accoglie con un boato la squadra campione dello scorso campionato. Il Liverpool era andato avanti 2-0 grazie ai goal di Ekitike e Gakpo ma una doppietta di Semenyo nella ripresa aveva riportato la gara sul 2-2. All’82’ l’italiano entra e dopo sei minuti segna il 3-2 prima del 4-2 di Salah.

Fonte: Ansa