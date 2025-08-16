NewsCalcioSu X.com

Le pagelle del mercato – Le prime e le ultime, sorpresa Como

By Gabriella Calabrese
0

Non è ancora concluso, ma già si cominciano a stilare le pagelle in merito al calciomercato. La testa e la coda della particolare classifica secondo il CdS

 

NAPOLI 7,5    –  De Bruyne ha già preso il comando tecnico. Mercato ok, parte da favorito.
COMO 7,5 Mercato boom, ambizioni al top, in amichevole ha perso solo a Barcellona, le altre quattro tutte vinte.

 

ATALANTA 4,5  – La cessione di Retegui, il caso Lookman e lo 0-4 di Colonia fanno male.

 

Sul podio

FIORENTINA 7 Pioli è stato uno dei primi ad avere l’organico quasi al completo. Buone indicazioni col Manchester United.
BOLOGNA 6,5 Persi Ndoye e Beukema, tutto gira intorno a Immobile. Amichevoli incoraggianti.
ROMA 6,5 Gasperini vuole ancora di più dal mercato. Luci e ombre nelle amichevoli.
JUVENTUS 6,5 In attesa di Kolo Muani, i gol e la prestazione di Dortmund migliorano le prospettive.
INTER 6,5 Deve ancora piazzare il colpo decisivo e poi risentirà delle fatiche del Mondiale per club? A Monza ha mostrato qualche problema.
