Le pagelle del mercato – Le prime e le ultime, sorpresa Como

Non è ancora concluso, ma già si cominciano a stilare le pagelle in merito al calciomercato. La testa e la coda della particolare classifica secondo il CdS
NAPOLI 7,5 – De Bruyne ha già preso il comando tecnico. Mercato ok, parte da favorito.
COMO 7,5 Mercato boom, ambizioni al top, in amichevole ha perso solo a Barcellona, le altre quattro tutte vinte.
ATALANTA 4,5 – La cessione di Retegui, il caso Lookman e lo 0-4 di Colonia fanno male.
Sul podio
FIORENTINA 7 Pioli è stato uno dei primi ad avere l’organico quasi al completo. Buone indicazioni col Manchester United.
BOLOGNA 6,5 Persi Ndoye e Beukema, tutto gira intorno a Immobile. Amichevoli incoraggianti.