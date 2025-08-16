NewsCalcioIn Evidenza

Iori (Dazn): “Conte potrebbe fare qualcosa già visto ai tempi della Juve”

By Giovanni Esposito
Ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il telecronista di Dazn Alessandro Iori. Di seguito, le parole del giornalista che ha commentato Napoli-Olympiacos.

“I nuovi hanno sempre un po’ di strada da percorrere per entrare nell’undici titolare con Conte, fatta eccezione ovviamente per De Bruyne che di è un’altra categoria. Conte si trovò di fronte a un problema analogo al suo primo anno di Juventus, quando partiva dal suo 4-2-4, iniziò con quell’idea di gioco, ma doveva far coesistere Vidal, Pirlo e Marchisio e quindi virò sul 4-3-3. Ora per far coesistere Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay potrebbe fare lo stesso e si è visto con l’Olympiacos. Ecco, mi sembra che questo ragionamento di oggi sia simile a quello che fece alla Juventus.

Non escludo per il Napoli anche la difesa a tre, quando Beukema sarà al top della condizione, possa essere un’alternativa spendibile. Il neo dell’amichevole con l’Olympiacos è il problema di Lukaku, che è un paradosso perché ha fatto tutta la preparazione. Ma c’è da dire che Lucca è il capocannoniere dell’estate del Napoli, anche se sono amichevoli. Per cui dico che il Napoli ha già una garanzia per sostituire Lukaku”.

