NewsCalcioIn Evidenza

Dottor Matteo Vitali: “La dinamica dell’infortunio fa presagire un interessamento del quadricipite che ha subito un trauma”

By Emanuele Arinelli
0

Il dottor Matteo Vitali dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha parlato a Sportmediaset dell’infortunio occorso in amichevole a Romelu Lukaku. L’attaccante del Napoli, come comunicato dal club azzurro ieri dopo l’infortunio, ha rimediato un risentimento al quadricipite coscia sinistra. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: 

Factory della Comunicazione

“La dinamica dell’infortunio fa presagire un interessamento del quadricipite che ha subito un trauma.

Nei primi giorni riposo e terapie fisiche, successivamente ecografia o risonanza medica per valutare l’entità dell’interessamento muscolare. Nei gradi minimi ci vogliono 5-7 giorni di riposo assoluto e una successiva graduale ripresa dell’attività”.

Potrebbe piacerti anche
News

Chiesa: “Parleremo con il Liverpool, ma sono sincero: io sono felice qua”

News

Lobotka: “Non sono il tipo che sente di dover mostrare di essere un leader. Con…

News

Napoli: una squadra inglese si inserisce per Elmas, la situazione

Interviste

Sandro Sabatini sulla Serie A: “Napoli e Inter superiori rispetto alle altre!…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.