Dopo lo stop per le nazionali, ecco l’ipotesi per il rientro del belga

pre-season degli azzurri. Il belga infatti si è fermato durante l’amichevole vinta 2-1 contro l’Olympiacos, punito dalle reti di Politano e Lucca. Lukaku ha accusato un problema alla coscia, che con ogni probabilità lo costringerà a saltare la prima sfida contro il Sassuolo. Si legge ancora su TMW che si tratterebbe di di un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. Questa la prima diagnosi, ma se ne saprà di più dopo gli esami strumentali che l’ex Inter svolgerà nelle prossime ore. Forse addirittura oggi, al più tardi nelle giornate di domenica o lunedì. E’ realistico immaginare che l’obiettivo dello staff azzurro sia quello di riavere Romelu in ottime condizioni alla ripresa dopo la sosta per le Nazionali che scatterà al termine della seconda giornata della massima serie. Giornata che metterà di fronte a Di Lorenzo e compagni il Cagliari di Pisacane, riporta Sportmediaset.