Di Marzio: “Juanlu, lunedì giorno decisivo: Napoli fiducioso”

Ultimo weekend “libero” per il Napoli che da lunedì comincerà a preparare l’esordio in campionato contro il Sassuolo in programma sabato pomeriggio al Mapei Stadium. Antonio Conte, però, continua ad aspettarsi qualcosa sul mercato. Proprio per questo motivo, Giovanni Manna è in contatto costante con il Siviglia. L’oggetto della discussione tra Napoli e il club spagnolo è sempre Juanlu Sanchez. L’esterno classe 2003, come riferisce Gianluca Di Marzio attraverso il proprio portale “gianlucadimarzio.com”, è sempre più vicino al trasferimento in Campania e lunedì potrebbe essere il giorno della svolta nella trattativa.

Il Napoli confida di chiudere per il trasferimento di Juanlu a inizio settimana prossima. Lunedì può essere infatti il giorno decisivo per il trasferimento del terzino del Siviglia.

Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, lo spagnolo potrebbe presto essere un rinforzo per Antonio Conte. Nell’ultima stagione ha collezionato 35 presenze tra LaLiga e la Copa del Rey, segnando 5 gol e servendo 5 assist”.