Del Genio: “Chi gioca in difesa contro il Sassuolo?”

Ecco le sue parole

By Vincenzo Buono
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole:

“Chi gioca in difesa contro il Sassuolo? Nonostante la presenza di Juan Jesus, dal primo giorno è stato provato Beukema accanto a Rrahmani, poi il Napoli ha preso qualche gol ed è andato in discussione Beukema e non Rrahmani.

Ma non è che tutti i gol presi dal Napoli nelle amichevoli sono colpa di Beukema, un po’ tutti erano sotto il loro livello straordinario dell’ultima stagione, Rrahmani compreso. Ma questo modo di vedere le cose di Conte in parte verrà interrotto dalle tante competizioni, sarà costretto dal numero di partite a utilizzare di più la rosa”.

