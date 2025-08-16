De Laurentiis jr e il giovanissimo aspirante azzurro: il siparietto

Siparietto ad Ischia, riportato sui social ed a cui fa riferimento Il Mattino. Protagonisti un giovanissimo supporter azzurro ed Edoardo de Laurentiis. Si legge:

Factory della Comunicazione

A volte, basta un breve scambio di battute per conquistare il web. È quello che è accaduto a Ischia, dove Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli e figlio del presidente Aurelio, si è intrattenuto con un giovanissimo tifoso azzurro Giogiò a bordo di un’auto con l’autore del video.

Nel video, pubblicato su TikTok da un utente e subito rimbalzato sui social, il bambino scambia qualche battuta con Edoardo De Laurentiis con entusiasmo e ironia:

Bimbo: “Edo, io sono molto forte. Quando sarò grande voglio giocare nel Napoli”.

Edoardo: “Quanti anni hai?”.

Bimbo: “Sei”.

Edoardo: “Eh, sei… studia, cresci bene, mentalità, e poi vedrai che diventerai più forte e verrai a giocare con il Napoli. Mi raccomando, e forza…?”.

Bimbo: “Napoli”.

Edoardo: “Juve?”.

Bimbo: “No”.

Edoardo: “Ecco, hai passato già il primo esame”.

Un botta e risposta che ha strappato sorrisi e raccolto like e commenti di tifosi divertiti dall’ironia del vicepresidente e dalla prontezza del piccolo fan. Intanto, Edoardo De Laurentiis passeggia per Ischia tra chiacchiere e, a quanto pare, anche… provini non ufficiali per il Napoli del futuro.