CalcioNapoliNews

De Laurentiis jr e il giovanissimo aspirante azzurro: il siparietto

By Gabriella Calabrese
Siparietto ad Ischia, riportato sui social ed a cui fa riferimento Il Mattino. Protagonisti un giovanissimo supporter azzurro ed Edoardo de Laurentiis. Si legge:

A volte, basta un breve scambio di battute per conquistare il web. È quello che è accaduto a Ischia, dove Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli e figlio del presidente Aurelio, si è intrattenuto con un giovanissimo tifoso azzurro Giogiò a bordo di un’auto con l’autore del video.
Nel video, pubblicato su TikTok da un utente e subito rimbalzato sui social, il bambino scambia qualche battuta con Edoardo De Laurentiis con entusiasmo e ironia:
Bimbo: “Edo, io sono molto forte. Quando sarò grande voglio giocare nel Napoli”.
Edoardo: “Quanti anni hai?”.
Bimbo: “Sei”.
Edoardo: “Eh, sei… studia, cresci bene, mentalità, e poi vedrai che diventerai più forte e verrai a giocare con il Napoli. Mi raccomando, e forza…?”.
Bimbo: “Napoli”.
Edoardo: “Juve?”.
Bimbo: “No”.
Edoardo: “Ecco, hai passato già il primo esame”.
Un botta e risposta che ha strappato sorrisi e raccolto like e commenti di tifosi divertiti dall’ironia del vicepresidente e dalla prontezza del piccolo fan. Intanto, Edoardo De Laurentiis passeggia per Ischia tra chiacchiere e, a quanto pare, anche… provini non ufficiali per il Napoli del futuro.

