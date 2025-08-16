Dario Canovi sul Napoli: “Rosa in costruzione? Macché! Conte ha uno squadrone”

Dario Canovi, storico operatore di mercato, ha parlato ai microfoni del portale TMW dei principali temi legati alla Serie A, al via esattamente fra una settimana con la sfida fra Sassuolo e Napoli, con la squadra di Conte pronta a difendere il titolo vinto lo scorso anno. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni.

A Napoli Conte ha fatto sapere che la squadra è in costruzione.

“Come al solito si copre le spalle. Il Napoli per l’Italia ha uno squadrone. Ha un sostituto per ogni calciatore della squadra. Il Napoli ha speso e rinforzato ogni reparto dal portiere in poi. È la grande favorita”.