Coppa Italia Serie C-Giugliano: buona la prima per Colavitto, battuta la Pianese 4-1

Allo stadio De Cristofaro va in scena il primo turno di Coppa Italia Serie C, dove a contendersi il passaggio del turno ci saranno Giugliano e Pianese. La vincitrice affronterà una tra Benevento e Guidonia. La Pianese riparte dopo l’ottimo campionato dello scorso anno con Birindelli in panchina, mentre è esordio ufficiale per il nuovo Giugliano targato Colavitto.

Dal primo minuto c’è anche l’esordio di nuovi giocatori come Prezioso in mezzo al campo e D’Avino come terzino destro.

Prima della gara, minuto di silenzio per Mimì Gargiulo, storico allenatore del Giugliano.

Il Giugliano parte subito forte con la prima occasione al 10′ minuto: Njambe è bravissimo a recuperare il pallone su un errore di disattenzione di Sussi, entra in area di rigore e serve rasoterra Peluso che clamorosamente manca il pallone, ma Nepi riesce a tirare ed è bellissima la risposta del portiere.

Quattro minuti dopo, però, lo stesso Nepi approfitta di un errore da matita rossa del portiere della Pianese Bertini e del suo difensore. L’attaccante del Giugliano si ritrova a porta vuota e sigla l’1-0 per i gialloblù.

Il più in forma di questo primo tempo è sicuramente Njambe, che prova un paio di tiri entrambi fuori. La squadra di Birindelli soffre molto sulle fasce laterali, con il Giugliano che imposta dal basso con Prezioso, arrivato quest’estate: è lui il nuovo play che sostituisce Celeghin e da cui partono quasi tutte le azioni alla ricerca degli esterni.

Da una parte Njambe, dall’altra Esposito, classe 2007 proveniente dalla cantera, che si sta dimostrando in questo primo tempo un giocatore davvero valido e su cui il Giugliano potrà contare per il futuro.

L’unica occasione del primo tempo della Pianese è un ottimo cross dalla trequarti con il colpo di testa di Bellini, che anticipa Caldore, ma la conclusione termina a lato. Il primo tempo si conclude 1-0 per la formazione di casa, con la Pianese che verso la fine della frazione è riuscita a costruire qualcosa in più rispetto alla prima mezz’ora, con Proietto in mezzo al campo che cerca molto la verticalità alla ricerca delle punte e ha creato qualche fastidio al Giugliano.

Il secondo tempo inizia sulla stessa scia del primo, con Njambe che al 50′ scheggia il palo. La più grande occasione di questo inizio di secondo tempo ce l’ha la Pianese con Sussi che, dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo e una serie di rimpalli, si ritrova in area piccola davanti a Bolletta, ma il suo tiro finisce clamorosamente sul palo. Anche il Giugliano, pochi minuti più tardi, colpisce la traversa con D’Agostino, oggi schierato in un ruolo insolito come centrocampista sinistro.

Allo scoccare dell’ora di gioco arriva il raddoppio del Giugliano: apre l’azione il nuovo numero 10 Borello (subentrato a Esposito), che serve Forciniti e con uno splendido cross trova Njambe, il quale sul secondo palo al volo con il destro non perdona e sigla il 2-0 per la squadra di Colavitto.

Sul 2-0 la Pianese ha una reazione d’orgoglio e, come nel primo tempo, si accende solo nell’ultimo quarto d’ora. Infatti crea due occasioni con Bertini: la prima su punizione che scheggia il palo esterno, la seconda con un gran destro in area di rigore che riapre la partita a 13 minuti dalla fine.

La partita per il Giugliano sembra prendere una brutta piega, ma a cinque minuti dalla fine Balde sbaglia un gol clamoroso a porta vuota su assist di D’Avino. Subito dopo, però, si rifà siglando il 3-1 con un’azione personale nello stretto tra la difesa ospite.

Al 91′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, c’è gioia anche per il neoacquisto Prado che con una bellissima incornata di testa sigla il 4-1 che chiude definitivamente il match. Infatti, dopo quattro minuti, l’arbitro fischia la fine: il Giugliano elimina la Pianese e conquista il pass per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. Buona la prima per mister Colavitto.

A cura di Emanuele Arinelli

