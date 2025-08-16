Coppa Italia, Cremonese-Palermo 0-0 (0-0) (4-5 d.c.r.): rosanero avanti ai rigori

Prima gara ufficiale della stagione per la Cremonese, che affronta il Palermo nel primo turno di Coppa Italia. Davide Nicola sceglie subito di affidarsi a sei dei nuovi acquisti: Audero tra i pali, Terracciano e Baschirotto in difesa accanto a Bianchetti, con Zerbin e Pezzella sulle fasce. In mezzo al campo spazio a Grassi in regia, supportato da Collocolo e Vandeputte. In attacco, coppia formata da Bonazzoli e De Luca.

Il Palermo risponde con un modulo offensivo: nel 3-4-2-1 disegnato da Corini, spazio a Gyasi e Le Douaron sulla trequarti, alle spalle di Pohjanpalo.

Primo Tempo, poche occasioni e gara bloccata

Poche emozioni nei primi 45 minuti della sfida tra Cremonese e Palermo, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. La gara si mantiene su ritmi bassi e con spazi ridotti, senza tiri in porta nei primi trenta minuti. Al 34’ Zerbin prova un’iniziativa personale, ma l’azione viene annullata per fuorigioco dopo la parata di Bardi. Prima dell’intervallo è il Palermo ad avere la chance più nitida: Gyasi calcia dal limite, ma trova un attento Audero. Si va al riposo sullo 0-0.

Secondo Tempo, Segre e Corona sfiorano il gol

La partita resta bloccata anche nella ripresa, con entrambe le squadre attente in fase difensiva. Al 79’ Segre si inserisce bene su un cross di Augello ma non riesce a concludere con precisione. Un minuto dopo è Corona ad andare vicino al vantaggio, ma Audero è reattivo e devia; l’azione viene comunque fermata per fuorigioco. Ancora equilibrio, con il punteggio fermo sullo 0-0.

Rigori: il Palermo vince 5-4 e accede al turno successivo

Parte forte il Palermo con Brunori, che batte Audero con un destro all’angolino. Risponde Bondo per la Cremonese spiazzando Bardi (1-1). Palumbo riporta avanti i rosanero con un sinistro centrale, seguito dal mancino di Vázquez che firma il 2-2.

Corona si presenta sul dischetto con sicurezza e porta il Palermo sul 3-2. Per la Cremonese segna anche Floriano Mussolini, con un rasoterra potente che Bardi intuisce ma non riesce a respingere (3-3). Tocca poi ad Augello, che con un sinistro incrociato fa 4-3, prima del 4-4 firmato da Terracciano.

Ceccaroni, mancino, trova il 5-4 nonostante Audero avesse intuito. Infine, Johnsen calcia per la Cremonese, ma Bardi intuisce la direzione e para. Il Palermo avanza così al turno successivo.

Cremonese-Palermo 0-0 (0-0) (4-5 d.c.r.): il tabellino

CREMONESE: 1 Audero, 3 Pezzella, 6 Baschirotto, 7 Zerbin (dal 73′ Floriani Mussolini), 9 De Luca (dal 59′ Okereke), 15 Bianchetti (C), 18 Collocolo, 24 Terracciano, 27 Vandeputte (dall’83’ Johnsen), 33 Grassi (dal 59′ Bondo), 90 Bonazzoli (dal 59′ Vazquez). A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 8 Valoti, 11 Johnsen, 13 Afena-Gyan, 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 20 Vazquez, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 77 Okereke. Allenatore: Nicola.

PALERMO: 22 Bardi, 3 Augello, 8 Segre (C), 10 Ranocchia (dal 74′ Blin), 11 Gyasi (dal 64′ Brunori), 13 Bani, 20 Pohjanpalo (dal 64′ Palumbo), 21 Le Douaron (dal 74′ Corona), 27 Pierozzi, 29 Peda (dal 43′ Diakité), 32 Ceccaroni. A disposizione: 63 Cutrona, 77 Di Bartolo, 5 Palumbo, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 18 Avena, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 80 Squillacioti, 86 Brutto. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Zanotti (Rimini). AA1: Belsanti (Bari). AA2: Biffi (Treviglio). IV UFFICIALE: Marcenaro (Genova). VAR: Aureliano (Bologna). AVAR: Prenna (Molfetta).

MARCATORI: –

NOTE: –

A cura di Vincenzo Buono