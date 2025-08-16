Coppa Italia, Cagliari-Entella 1-1 (1-0) (5-4 d.c.r): Entella ko ai rigori dopo l’1-1 nei 90’

Primo impegno ufficiale della stagione per il Cagliari, che affronta all’Unipol Domus la Virtus Entella nel primo turno di Coppa Italia. Tre i precedenti tra le due squadre, tutti risalenti alla stagione 2015-16, inclusa una netta vittoria per 5-0 dei rossoblù proprio in Coppa. La formazione di Fabio Pisacane arriva alla gara dopo una serie di amichevoli estive con risultati misti e punta a confermare la tradizione positiva al debutto nella competizione, dove ha sempre vinto negli ultimi dieci anni.

Assenti per infortunio o scelta tecnica diversi giocatori, tra cui Luperto, Pavoletti, Radunovic e Liteta. Prima convocazione per Sebastiano Esposito e Semih Kiliçsoy.

Primo tempo, decide Piccoli

Il primo tempo si è chiuso sull’1-0 per il Cagliari. Dopo una frazione caratterizzata da un sostanziale equilibrio e poche occasioni da gol, è Piccoli a sbloccare il risultato al 44’, finalizzando con il destro un passaggio filtrante di Adopo. Entrambe le squadre si sono mostrate attente in fase difensiva, concedendo pochi spazi.

Secondo tempo, l’Entella pareggia nel finale dopo il rigore fallito da Mina

Nella ripresa il Cagliari ha avuto l’occasione per chiudere la partita al 72’, quando Piccoli si è trovato nuovamente a tu per tu con il portiere dopo un preciso passaggio filtrante di Esposito, ma Del Frate ha respinto con un intervento decisivo. Al 84’ l’episodio chiave: prima un destro di Kiliçsoy colpisce il palo, poi, nello sviluppo dell’azione, Esposito viene atterrato in area da Marconi e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto, però, Mina calcia alto sopra la traversa.

Pochi minuti più tardi, al 87’, arriva il pareggio dell’Entella: un cross dalla destra viene deviato in modo sfortunato da Deiola nella propria porta, riportando il punteggio in parità sull’1-1.

Ultimi minuti ad alta tensione all’Unipol Domus: al 97’ Kiliçsoy cade in area dopo un contatto, il Cagliari reclama un rigore, ma dopo il controllo al VAR l’arbitro lascia proseguire. Al termine dei 90 minuti regolamentari il punteggio resta sull’1-1: a decidere il passaggio del turno saranno i calci di rigore.

Rigori: il Cagliari vince e passa il turno

La sfida tra Cagliari e Virtus Entella, terminata 1-1 nei tempi regolamentari, si è decisa ai calci di rigore. La sequenza si apre con il gol di Russo per l’Entella e la risposta di Mina per il Cagliari. Segnano anche Castelli e Kiliçsoy, mentre Adopo e Karic falliscono i rispettivi tentativi.

Proseguono a segno Debenedetti, Folorunsho, Tiritiello ed Esposito, fino all’errore di Marconi per l’Entella. Il penalty decisivo è affidato a Cavuoti, che non sbaglia: il Cagliari vince la serie e avanza al turno successivo di Coppa Italia.