Coppa Italia 2025/26: Il Como supera il Sudtirol 3-1 al debutto stagionale

Il Como ha inaugurato la stagione 2025/26 con una vittoria convincente nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, battendo il Sudtirol 3-1 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. La squadra allenata da Cesc Fàbregas ha mostrato un gioco dinamico e incisivo, superando un avversario ostico come quello di mister Fabrizio Castori.

La partita è iniziata con un ritmo elevato. Al 13° minuto, il Sudtirol è passato in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Daniele Casiraghi, assegnato per un fallo su Douvikas. Il Como ha reagito prontamente, e al 39° e al 40° minuto, Anastasios Douvikas ha ribaltato il risultato con due reti consecutive, mostrando grande freddezza sotto porta. Poco dopo, al 42°, Lucas Da Cunha ha siglato il terzo gol per i lariani, consolidando il vantaggio e chiudendo di fatto il primo tempo sul 3-1.

Nella ripresa, il Como ha controllato il gioco senza concedere occasioni pericolose al Sudtirol. La squadra ha mantenuto il possesso palla e ha gestito il ritmo della partita, impedendo agli avversari di rientrare in partita. Il risultato finale di 3-1 riflette la superiorità mostrata dai padroni di casa.

La squadra di Fàbregas si prepara ora per l’esordio in campionato, con l’obiettivo di proseguire su questa strada positiva.

Il debutto stagionale del Como è stato quindi positivo, con una prestazione solida e convincente che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.